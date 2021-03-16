Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %38,3 arttı

Salı, 16 Mart 2021 15:32:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %38,3 artış göstererek 1,40 trilyon RMB (220 milyar $) oldu. 2019 yılının aynı dönemine ise emlak sektörü yatırımları %15,7 arttı. Bu artış emlak sektörünün daha da toparlandığına işaret etti.

Yılın ilk iki ayındaki gayrimenkul satışları yıllık bazda 1,33 kat ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %49,6 artarak, piyasada ticaretin daha iyi olduğunu gösterdi. Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı, yıllık bazda 1,05 kat ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %23,1 artışla 173,63 milyon m2 oldu.

Ocak-Şubat döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri, 2020 yılının ilk iki ayına kıyasla %11,1 arttı ve bu artış o dönemki artışa kıyasla 7,3 puan daha fazla oldu. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan, 2020 yılının ilk iki ayında kaydedilen %1,2 düşüşe kıyasla, %64,3 arttı.

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