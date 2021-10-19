Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde yavaşladı

Salı, 19 Ekim 2021 12:06:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırımlar bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %8,8 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %14,9 artışla 11,26 trilyon RMB (1,75 trilyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu artışın, yılın ilk sekiz ayına kıyasla 2,1 puan daha yavaş olması, hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla alınan önlemlere bağlı olarak gayrimenkul sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Söz konusu dönemde, Çin’de satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %11,3 artışla 1,30 milyon metrekare olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde, Çin’de satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %15,9 artmıştı.

Aynı dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %7,9 artış gösterdi. Söz konusu artış, yılın sekiz ayına kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan ise yıllık %4,5 düştü. Söz konusu düşüşün, yılın ilk sekiz ayına kıyasla 1,3 puan daha hızlı olması, çelik ihtiyacının azaldığını gösterdi.