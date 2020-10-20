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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde daha hızlı arttı

Salı, 20 Ekim 2020 13:05:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %5,6 artış göstererek 10,35 trilyon RMB (1,5 trilyon $) oldu. Bu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artış oranına göre 1 puan daha fazla oldu ve gayrimenkul sektöründe iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

Eylül ayında, gayrimenkul satışları Ağustos ayına kıyasla daha yavaş bir hızla artmaya devam etti. Hükümet gayrimenkul sektöründeki spekülasyonları önlemek için çalışmalar yaparak büyük şehirlerdeki aşırı hızlı büyümeyi sınırlandırdı. Yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık bazda %1,8 düşüşle ve ilk sekiz ayda kaydedilen düşüş hızına göre 1,5 puanlık yavaşlamayla toplamda 1,17 milyar m2 oldu.

Ocak-Eylül döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen %3,3’lük artış hızına göre 0,2 puan yavaş olarak %3,1 arttı. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alandaki düşüş, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen %3,6’dan %3,4’e geriledi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  inşaat  |  benzer haberler »


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