Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde yavaşladı

Perşembe, 16 Eylül 2021 13:45:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırımlar bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %10,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,9 artışla 9,81 trilyon RMB (1,52 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışın, yılın ilk yedi ayına kıyasla 1,8 puan daha yavaş olması, hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla alınan önlemler nedeniyle gayrimenkul sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Söz konusu dönemde, Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %15,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %12,1 artışla 1,14 milyar metrekare olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Ağustos döneminde %8,4 arttı. Bu artış, yılın ilk yedi ayına kıyasla 0,6 puan daha yavaş oldu.

Ayrıca, aynı dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %3,2 düşüş gösterdi. Söz konusu artış, yılın yedi ayına kıyasla 2,3 puan daha hızlı oldu.