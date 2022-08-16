Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %6,4 düştü, yeni inşaatlar %36,1 azaldı

Salı, 16 Ağustos 2022 11:45:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %6,4 düşüşle 7,95 trilyon RMB (1,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %23,1 düşüşle 781,78 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda %3,7 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %36,1 düşüş gösterdi.

Çeliğe yönelik güçlü bir talep gösteren başlıca sektörlerden olan gayrimenkul sektörü ülkedeki Covid-19 salgınından olumsuz etkilenirken, özellikle başlıca birkaç müteahhitin borcunu ödeyememesi de sektörü olumsuz etkileyerek çelik talebini zayıflattı.