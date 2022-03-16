Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %3,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %3,7 artışla 1,45 trilyon RMB (230 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %9,6 düşüşle 157,03 milyon m2 olarak kaydedildi.
Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Şubat döneminde %1,8 arttı. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %12,2 düşüş gösterdi.
Gayrimenkul şirketleri, fiyatlardaki düşüş nedeniyle ciddi bir ekonomik baskı altında kaldı.