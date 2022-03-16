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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %3,7 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:24:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %3,7 artışla 1,45 trilyon RMB (230 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %9,6 düşüşle 157,03 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Şubat döneminde %1,8 arttı. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %12,2 düşüş gösterdi.

Gayrimenkul şirketleri, fiyatlardaki düşüş nedeniyle ciddi bir ekonomik baskı altında kaldı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  yatırım  |  benzer haberler »

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