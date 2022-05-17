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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Nisan döneminde %2,7 düştü

Salı, 17 Mayıs 2022 10:42:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %2,7 düşüşle 3,92 trilyon RMB (580 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %20,9 düşüşle 397,68 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda yatay seyretti. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %26,3 düşüş gösterdi.

Emlak sektörü, ülkede Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler nedeniyle olumsuz etkilendi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu yatırım 

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