Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Nisan döneminde %2,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %2,7 düşüşle 3,92 trilyon RMB (580 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %20,9 düşüşle 397,68 milyon m2 olarak kaydedildi.
Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda yatay seyretti. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %26,3 düşüş gösterdi.
Emlak sektörü, ülkede Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler nedeniyle olumsuz etkilendi.