Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %4 düştü

Perşembe, 16 Haziran 2022 10:29:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4 düşüşle 5,21 trilyon RMB (770 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %23,6 düşüşle 507,38 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %1 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %30,6 düşüş gösterdi.

Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar söz konusu dönemde emlak sektörünü olumsuz etkilerken, birçok bölgede endüstriyel gelişimi canlandırmak adına teşvik politikaları yayımlandı.