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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %8 düştü

Salı, 25 Ekim 2022 11:29:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %8 düşüşle 10,36 trilyon RMB (1,45 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %22,2 düşüşle 1,01 milyar m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %5,3 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %38 düşüş kaydetti.

Bu veriler arz tarafından güçlü bir baskı olduğunu gösteriyor. Öte yandan satışlar, hükümetin bekleyen inşaat projelerinin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları sayesinde iyileşme işaretleri gösterdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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