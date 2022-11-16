Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %8,8 düştü

Çarşamba, 16 Kasım 2022 11:44:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,8 düşüşle 11,39 trilyon RMB (1,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %22,3 düşüşle 1,11 milyar m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %5,7 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %37,8 düşüş kaydetti.

Ekim ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Eylül ayında kaydedilen %94,86 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %100,57’ye kıyasla %94,7’ye gerileyerek, emlak sektöründeki performansın zayıf olduğunu gösterdi.

Öte yandan Çin, emlak sektörünü desteklemek amacıyla mali desteği artırmak, özel ve devlete bağlı şirketlere eşit yaklaşmak gibi politikalar yayımladı ve bunun piyasayı olumlu etkilemesi bekleniyor.