Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %7,4 düştü

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:58:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %7,4 düşüşle 9,08 trilyon RMB (1,3 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %23 düşüşle 878,9 milyon m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %4,5 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %37,2 düşüş gösterdi.

Çin’de gayrimenkul sektörü küçülmeye devam ediyor. Piyasa kaynaklarına göre, alım limiti ile kredi limiti kurallarının kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesi ve askıya alınmış projelerin yeniden başlatılmasını sağlamaya yönelik kanunlar piyasa görünümünü iyileştirecek ve sektörü olumlu etkileyecek.