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Çin’in emlak sektörü yatırımları Kasım ayında daha da arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 15:16:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %6,8 artış göstererek 12,95 trilyon RMB (1,98 trilyon $) oldu. Bu artış, yılın ilk on ayında kaydedilen artış oranına göre 0,5 puan daha fazla oldu ve gayrimenkul sektöründe iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

Yılın ilk on bir ayında gayrimenkul satışları yıllık bazda %1,3 artarak, sektörde iyi seviyede satış yapıldığını yansıttı. Yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı, yıllık %1,3 artışla toplamda 1,51 milyar m2 oldu. Bu artış, yılın ilk on ayında kaydedilen artış oranına göre 1,3 puan daha fazla oldu

Ocak-Kasım döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri, yılın ilk on ayında kaydedilen artış oranına göre 0,2 puan daha yüksek olarak %3,2 arttı. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alandaki düşüş, yılın ilk on ayında kaydedilen %2,6’dan %2’ye geriledi.


Etiketler: Çin  inşaat  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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