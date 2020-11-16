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Çin’in emlak sektörü yatırımları Ekim ayında daha da arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 13:57:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %6,3 artış göstererek 11,66 trilyon RMB (1,76 trilyon $) oldu. Bu artış, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artış oranına göre 0,7 puan daha fazla oldu ve gayrimenkul sektöründe iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

Yılın ilk on ayında gayrimenkul satışları yıllık bazda sabit kalarak, sektörde normal seviyede satış yapıldığını yansıttı. Yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı, yılın ilk dokuz ayındaki %1,8’lik düşüşün ardından yatay seyrederek toplamda 1,33 milyar m2 oldu.

Ocak-Ekim döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen %3,1’lik artışa göre 0,1 puan yavaş olarak %3 arttı. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alandaki düşüş, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen %3,4’ten %2,6’ya geriledi.


Etiketler: Çin  inşaat  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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