Çin’in emlak sektörü yatırımları 2022’de %10 düştü

Salı, 17 Ocak 2023 11:29:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım 2022 yılında %10 düşüşle 13,29 trilyon RMB (1,98 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı yıl Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı %24,3 düşüşle 1,36 milyar m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri 2022’de %7,2 geriledi. Öte yandan, aynı yıl inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %39,4 düşüş kaydetti.

Aralık ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Kasım ayında kaydedilen %94,42’ye kıyasla %94,35’e gerileyerek emlak sektöründeki performansın zayıf olmaya devam ettiğini gösterdi. Söz konusu endeks Ekim ayında kaydedilen %100,57’den bu yana geriliyor.

Çin hükümeti gayrimenkul sektörünü desteklemek adına teşvik politikaları yayımladı ve bu da 2023’te piyasayı olumlu etkileyecek.