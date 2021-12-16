Çin’in emlak sektörü Ocak-Kasım döneminde daha da yavaşladı, yeni inşaatlar %9,1 düştü

Perşembe, 16 Aralık 2021 14:41:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede emlak sektörüne yapılan toplam yatırımlar, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %6 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %13,2 artışla 13,73 trilyon RMB (2,2 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yıllık artışın, yılın ilk on ayına kıyasla 1,2 puan daha yavaş olması, hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla alınan önlemlere bağlı olarak emlak sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Söz konusu dönemde, Çin’de satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %4,8 artış kaydetti. Ocak-Ekim döneminde, satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %7,3 artmıştı.

Aynı dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %6,3 artış gösterdi. Söz konusu artış, yılın on ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan ise yıllık %9,1 düştü. Söz konusu düşüş, yılın Ocak-Ekim dönemine kıyasla 1,4 puan daha hızlı oldu.

Mali kriz ve merkezi hükümetin müdahalesi sonucunda Çin emlak sektöründe aşağı yönlü baskı meydana gelirken, emlak sektöründeki sert düşüşün ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi nedeniyle bu baskının, belirli bir ölçüde azalması bekleniyor. Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranını düşürdüğünü ve yılın geri kalanında özel tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Yapılan bu hamle, önümüzdeki yıl çelik talebini artıracak olsa da artışın bölgeden bölgeye değişiklik göstereceği ve emlak sektöründeki gözle görülür toparlanmanın, ancak önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde veya sonrasında ortaya çıkabileceği söyleniyor.