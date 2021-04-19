Çin’in emlak sektörü birinci çeyrekte Mart ayındaki yavaş büyümeye rağmen güçlü

Pazartesi, 19 Nisan 2021 16:41:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım, yıllık bazda %25,6 artış göstererek 2,76 trilyon RMB (420 milyar $) olurken, bu artış yılın ilk iki ayında kaydedilene göre 12,7 puan daha yavaş oldu. Bu durum, Mart ayında emlak sektöründeki büyümenin hızlı fiyat artışını kontrol etmek adına alınan önlemler nedeniyle yavaşladığını gösteriyor. Emlak sektörü yatırımları 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ise %15,9 arttı.

Bu yılın birinci çeyreğindeki gayrimenkul satışları yıllık bazda %88,5 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %41,9 artış gösterdi. Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı, yıllık bazda %63,8 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %20,7 artışla 360,07 milyon m2 oldu.

Ocak-Mart döneminde Çin’deki inşaat faaliyetleri, 2020 yılının ilk üç ayına kıyasla %11,2 arttı ve bu yılın ilk iki ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,2 puan daha fazla oldu. Söz konusu dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan, 2020 yılının ilk üç ayında kaydedilen yıllık %64,3 artışa kıyasla yıllık bazda %28,3 yükseldi.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yayımlanan bildiriye göre, Çin’in birinci ve ikinci kademe şehirlerinde gayrimenkul fiyatlarındaki artışın, ülkedeki gevşek para politikası nedeniyle belirli bir süre daha devam etmesi bekleniyor.