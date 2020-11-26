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Çin’in ekskavatör üretimi ve satışları küresel hacmin %70’ini oluşturacak

Perşembe, 26 Kasım 2020 16:53:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makinesi ve Genel Sekreterliği Baş Editörü Sun Zhe, 2019 yılında Çin’in ekskavatör üretimi ve satışlarının, küresel üretim ve satışların %62’sini oluşturduğunu, 2020 yılındaysa bu oranın muhtemelen %70’e çıkacağını söyledi.

Zhe’ye göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Avrupa, ABD ve Japonya’daki inşaat makinesi imalatçılarının ekskavatör satışları Covid-19 nedeniyle keskin düşüşler göstererek toplam satışların %20’sini ancak geçti. Çinli imalatçılar ise çoğunlukla satışlarında büyük artışlar gösterdi ve %20’yi aştı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in ekskavatör satışları yıllık %34,5 artışla 263.800 adet seviyesinde kaydedilmişti.

Piyasa analistleri de 2020 yılının tamamında ekskavatör satışlarının hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti.


Etiketler: Çin  inşaat  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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