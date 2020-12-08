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Çin’in ekonomi politikası 2021 yılında olumlu bir mali tablo oluşmasını sağlayacak

Salı, 08 Aralık 2020 15:37:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Pekin merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü olan China Index Academy (CIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in ekonomi politikasının 2021 yılında tedbirli kalması ve ekonomik iyileşme için daha elverişli bir mali tablo oluşturması bekleniyor. CIA aynı zamanda, 2021 yılında Çin’in emlak piyasasında ortalama fiyatların istikrarlı bir şekilde artarken, yeni inşaat faaliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmasının ve emlak sektörüne yapılan yatırımların orta ila büyük oranda büyüme göstermesinin beklendiğini belirtti.

CIA’ya göre, 2021-2025 döneminde Çin’de yeni kent nüfusu toplam 84,33 milyon olarak, 3,6 milyar metrekarelik bir yeni konut talebi oluşmasını sağlayacak. Buna ek olarak, konut tamiratı, yıkımı ve yer değişimi, konut bölgelerine olan talebi artıracak. Çin’de konut bölgeleri için talebin 2021-2025 döneminde 9,46-9,84 milyar metrekare seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durum da, ülkenin emlak sektörünün normal bir hızda gelişme göstereceğine işaret ediyor.


Etiketler: inşaat  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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