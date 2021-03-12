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Çin’in demir yolu navlun hacmi Ocak-Şubat döneminde %13,1 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 13:59:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China’s Railway Corporation (CRC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk iki ayında Çin’in demir yolu navlun hacmi yıllık %13,1 artışla 613 milyon mt seviyesinde kaydedilerek, söz konusu dönem için 600 milyon mt bandını ilk kez aştı ve son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı. Yalnızca Şubat ayında ise, ülkenin demir yolu navlun hacmi yıllık %14,4 artışla 289 milyon mt oldu.

CRC, 2021’de yıllık %3,4 artışla 3,7 milyar mt navlun hacmi hedefliyor.

Özellikle, kömür taşımacılığında kullanılan Daqin demir yolunun navlun hacmi Şubat ayında yıllık %45,3 artışla 34,45 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, Daqin demir yolunun navlun hacmi yıllık %29,9 artışla 71,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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