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Çin’in demir yolu navlun hacmi 17 Ocak-25 Şubat’ta 43,8 milyon mt oldu

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:28:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Daqin Railway Co., Ltd.’nin yaptığı açıklamaya göre, özellikle kömür taşımacılığında kullanılan Daqin demir yolu navlun hacmi 17 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında 43,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu sayede termal kömür tedariki etkin bir şekilde yapılmış oldu.


Etiketler: navlun  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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