Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %4,6 düştü
Cuma, 17 Aralık 2021 11:57:51 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %4,6 düşüşle 642 milyar RMB (100,8 milyar $) oldu.
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