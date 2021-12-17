Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %4,6 düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 11:57:51 (GMT+3) | Şanghay



Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %4,6 düşüşle 642 milyar RMB (100,8 milyar $) oldu.

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