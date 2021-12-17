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Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %4,6 düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 11:57:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %4,6 düşüşle 642 milyar RMB (100,8 milyar $) oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  yatırım  Çin  |  benzer haberler »


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