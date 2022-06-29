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Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %5,6 düşüşle 192,3 milyar RMB oldu

Çarşamba, 29 Haziran 2022 11:31:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %5,6 düşüşle 192,3 milyar RMB (28,7 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında ise, demir yollarındaki sabit varlık yatırımları yıllık %20,73 düşüşle 34,8 milyar RMB (5,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Çin bu yıl 1.400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı dahil olmak üzere 3.300 kilometrelik yeni demir yolu hattını faaliyete geçirmeyi planlıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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