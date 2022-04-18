Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları birinci çeyrekte %3,1 arttı
Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:41:12 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %3,1 artışla 106,5 milyar RMB (16,7 milyar $) oldu.
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