Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları birinci çeyrekte %3,1 arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:41:12 (GMT+3) | Şanghay



Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %3,1 artışla 106,5 milyar RMB (16,7 milyar $) oldu.

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