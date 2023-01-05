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Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2022’de %5,07 düşüşle 710,9 milyar RMB oldu

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:28:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları 2022’de yıllık %5,07 düşüşle 710,9 milyar RMB (103,2 milyar $) olarak 2013’ten bu yana en düşük seviyede yer aldı.

2022’de ülkede demir yollarına yönelik sabit varlık yatırımları yılın son ayına kadar artış göstermedi ve Aralık’ta yıllık %83,49 artışla 114,5 milyar RMB (16,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda Çin 2.082 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı dahil olmak üzere toplam 4.100 kilometrelik yeni demir yolu hattını faaliyete geçirdi. 2022 sonu itibarıyla ülkenin faaliyet halindeki toplam demir yolu hattı uzunluğu, yıllık %5 artışla 42.000 kilometre olan yüksek hızlı tren hattı dahil toplam yıllık %3,33 artışla 155.000 kilometre oldu.

China Railway Corporation ayrıca 2023’te 2.500 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı dahil toplam 3.000 kilometrelik yeni demir yolu hattını faaliyete geçirmeyi planlıyor.

1$ = 6,8926 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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