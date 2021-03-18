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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde %10,3 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:47:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in demir cevheri üretimi Aralık ayında kaydedilen yıllık bazda %10,3 artış göstererek 129,29 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayının başında ithal demir cevheri fiyatları kısıtlı bir aralıkta dalgalı seyir izlerken, uzun Çin Yeni Yıl tatili öncesi fiyatlar zayıf talep sonucu sertçe geriledi. Tatil sonrası piyasa görünümü, çelik piyasasına yönelik beklentilerin iyileşmesi sonucu toparlandı ve bu durum ithal demir cevheri fiyatlarını olumlu etkiledi. Fiyatlar 26 Şubat tarihinde en yüksek seviyesine, 176$/mt CFR’a çıktı.   

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yılın ilk iki ayında Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %2,8 artışla 181,506 milyon mt seviyesinde yükseldi.

 


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  hammaddeler  demir cevheri  |  benzer haberler »


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