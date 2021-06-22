Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Mayıs döneminde %17,5 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 13:50:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %17,5 artışla 405,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu artış, yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,1 puan daha yavaş oldu.

Sadece Mayıs ayında, demir cevheri üretimi yıllık %14,4 ve aylık %0,83 artışla 87,61 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları söz konusu ayın ilk haftasında artış gösterdi ve 12 Mayıs tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 235$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, vadeli çelik fiyatlarında ve çelik fiyatlarında kaydedilen düşüş trendi sonucunda 26 Mayıs tarihinde en düşük seviyesine ulaşarak 178$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %6 artışla 471,76 milyon mt seviyesine yükselirken, sadece Mayıs ayında yıllık %3,2 artışla 89,80 milyon mt demir cevheri ithal edilmişti.