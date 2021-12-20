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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %10,4 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 11:18:37 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %10,4 artışla 901,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, bu yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 1,9 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Kasım ayında, demir cevheri üretimi aylık %2,16 ve yıllık %0,1 düşerek 78,40 milyon mt seviyesine geriledi.

İthal demir cevheri fiyatları, söz konusu ayda, yukarı yönlü hareket etti. Buna göre, 18 Kasım tarihinde, 87$/mt CFR ile en düşük seviyesinde yer alan ithal demir cevheri fiyatları, 24-29 Kasım tarihlerinde en yüksek seviyesine ulaşarak 102$/mt CFR’da kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %3,2 düşerek 1,04 milyar mt olurken, sadece Kasım ayında, yıllık %6,9 artışla 104,95 milyon mt demir cevheri ithal edildi.


Etiketler: Çin  hammaddeler  Uzak Doğu  çelik üretimi  demir cevheri  |  benzer haberler »


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