Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %11,5 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 11:34:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %11,5 artışla 823,11 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, bu yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 1,9 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Ekim ayında, demir cevheri üretimi yıllık %2,8 düşerek 80,12 milyon mt seviyesine geriledi. Demir cevheri üretimi, Eylül ayında, yıllık %9,6 artış göstermişti.

İthal demir cevheri fiyatları, söz konusu ayda, dalgalı bir seyir gösterdi. Buna göre, 11 Ekim tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 136$/mt CFR’da kaydedilen ithal demir cevheri fiyatları, 31 Ekim tarihinde, 107$/mt CFR ile en düşük seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %4,2 düşerek 933,48 milyon mt seviyesine gerilerken, sadece Ekim ayında, yıllık %14,2 düşüşle 91,60 milyon mt demir cevheri ithal edildi.