Çin’in demir cevheri üretimi güçlü çelik piyasası nedeniyle Ocak-Nisan döneminde %18,6 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 15:37:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %18,6 artışla 322,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Nisan ayında, demir cevheri üretimi yıllık %11,7 ve aylık %6,3 artışla 86,89 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Nisan ayında genel olarak yukarı yönlü hareket ederken, 1-5 Nisan tarihlerinde en düşük seviyesine ulaşarak 166$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, artan çelik fiyatlarıyla birlikte talebin iyi seyir göstermesi sonucunda 27 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 193$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Nisan dönemin yıllık %6,7 artışla 381,97 milyon mt seviyesine yükselirken, sadece Nisan ayında yıllık %2,98 artışla 98,56 milyon mt demir cevheri ithal edilmişti.