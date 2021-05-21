﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in demir cevheri üretimi güçlü çelik piyasası nedeniyle Ocak-Nisan döneminde %18,6 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 15:37:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in demir cevheri üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %18,6 artışla 322,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Nisan ayında, demir cevheri üretimi yıllık %11,7 ve aylık %6,3 artışla 86,89 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Nisan ayında genel olarak yukarı yönlü hareket ederken, 1-5 Nisan tarihlerinde en düşük seviyesine ulaşarak 166$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, artan çelik fiyatlarıyla birlikte talebin iyi seyir göstermesi sonucunda 27 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 193$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Nisan dönemin yıllık %6,7 artışla 381,97 milyon mt seviyesine yükselirken, sadece Nisan ayında yıllık %2,98 artışla 98,56 milyon mt demir cevheri ithal edilmişti.


Etiketler: demir cevheri  Uzak Doğu  hammaddeler  madencilik  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  May

Çin’in kömür üretimi Ocak-Nisan döneminde %11,1 arttı
12  May

Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,5 azaldı
12  May

Çin’in demir yolu navlun hacmi Nisan ayında %3,26 arttı
10  May

CISA demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına alması için hükümete çağrıda bulundu
07  May

Çin’in demir cevheri ithalatı talebe rağmen Nisan ayında 100 milyon mt’un altına düştü