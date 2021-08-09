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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %1,5 düştü

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 13:43:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,5 düşüşle 649,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında, daralmanın devam etmesiyle birlikte Çin’in demir cevheri ithalatı aylık %1,02 ve yıllık %21,4 düşüşle 88,51 milyon mt’a geriledi.

Ülkenin demir cevheri ithalatı, Avustralya’dan yapılan ithalatın azalmasıyla birlikte şimdiye dek kaydedilen en düşük seviyeyi görecek. Çin’in ortalama ham çelik üretiminin Temmuz ayında azaldığı, yılın ikinci yarısına yönelik demir cevheri talebi beklentilerinin çoğunlukla olumsuz olmasının, demir cevheri ithalatını olumsuz etkileyeceği öğrenildi.

Çin’in demir cevheri ithalat fiyatları söz konusu ayda dalgalı bir seyir gösterdi. 6 Temmuz tarihinde 221$/mt CFR’a çıkarak ayın en yüksek seviyesinde yer alan fiyatlar, 30-31 Temmuz tarihlerinde 180$/mt CFR’a gerileyerek en düşük seviyede kaydedilmişti.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Çin  demir cevheri  |  benzer haberler »


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