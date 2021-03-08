Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %2,8 arttı

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:56:32 (GMT+3) | Şanghay

7 Mart tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %2,8 artarak 181,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2020 yılının Aralık ayında yıllık bazda %4,5 düşüş kaydedilmişti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde, Çin yıllık %1,5 artışla 176,84 milyon mt demir cevheri ithal etmişti.

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Ocak ayı ve Şubat ayının başında gerileyerek 2 Şubat’ta en düşük 149$/mt CFR seviyesine gerilerken, daha sonra artarak 26 Şubat’ta en yüksek seviye olan 176$/mt CFR’a ulaştı. Demir cevheri talebinin Tangshan’da uygulanan üretim kısıtlamaları nedeniyle Mart ayında düşmesi bekleniyor. Demir cevheri fiyatları, geleneksel yoğun sezonda çelik talebinde beklenen iyileşme nedeniyle, Pekin’de düzenlenen iki oturumdan sonra bir miktar desteklenecek.