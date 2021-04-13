Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %8 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 12:22:35 (GMT+3) | Şanghay

13 Nisan tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %8 artarak 283,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında, Çin yıllık %18,86 artışla 102,11 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Demir cevheri fiyatları, 4 Mart’ta kaydedilen 178$/mt seviyesinden sonra düşüş göstererek 22 Mart tarihinde 156$/mt ile en düşük seviyesini kaydederken, bu tarihten sonra yine artışa geçti. Çelik üretimine yönelik kısıtlamalar, demir cevheri talebini olumsuz etkiledi ve fiyatları aşağı çekti. Ancak, inşaat faaliyetleri yılın bu dönemlerinde en yüksek seviyesine çıktığı için, Nisan ayında ithal demir cevheri fiyatları artış gösterebilir.