Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,2 düştü, ancak Kasım ayında keskin şekilde arttı

Salı, 07 Aralık 2021 11:56:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, Çin’in demir cevheri ithalatı, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %3,2 düşüşle 1,04 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, ülkenin demir cevheri ithalatı, aylık %14,6 ve yıllık %6,9 artışla 104,95 milyon mt seviyesinde yer alarak bu yılın en yüksek aylık ithalat tonajını oluşturdu.

Kasım ayındaki beklenmedik keskin artışa rağmen piyasadaki genel beklentiler iyileşmedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2021 yılında Çin’in demir cevheri ithalatının tarihi düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. İthal demir cevheri fiyatları Kasım ayında önce düşerken, nihai mamul fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle ayın ortasından bu yana yükseldi. Çelik talebi kötüleşeceğinden, ithal demir cevheri talebinin Aralık ayında azalması bekleniyor, bu da fiyatları olumsuz etkileyecek. Ancak, piyasa oyuncularının kış ayları için stok alımı yapması, Aralık ayında ithal demir cevheri fiyatlarına bir miktar destek sağlayacak.