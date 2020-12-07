Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:04:20 (GMT+3) | Şanghay

7 Aralık tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %10,9 artarak 1,07 milyar mt seviyesinde kaydedildi ve bu artış, yılın ilk on ayında yıllık bazda kaydedilen artış oranına kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Sadece Kasım ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı önceki aya kıyasla %8,05 düşüş ve yıllık %8,3 artışla 98,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki düşüş, önemli ihracatçılar olan Avustralya ve Brezilya’nın düşük sevkiyatları nedeniyle gerçekleşti.

Kasım ayında demir cevheri fiyatları, çelik üreticilerinden gelen iyi talep sayesinde genel bir artış grafiği gösterdi ve 30 Kasım’da 132$/mt CFR ile söz konusu aydaki en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu artış grafiği Aralık ayında da devam etti. Soğuk havalar ve talebin azalmasına dair beklentiler nedeniyle, ithal demir cevheri fiyatlarının Aralık ortasına kadar daha da artması ve Aralık sonunda da muhtemelen düşmesi bekleniyor.