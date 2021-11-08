Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,2 düştü

Pazartesi, 08 Kasım 2021 13:49:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %4,2 düşüşle 933,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, ülkenin demir cevheri ithalatı, aylık %4,2 ve yıllık %14,2 düşerek 91,60 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, üretime ve enerji tüketimine getirilen kısıtlamalar nedeniyle ithal demir cevheri talebinin cansız seyrettiğini gösterdi.

Ayrıca, Çin’de yerel çelik fiyatlarının düşmesinin, özellikle havalar soğudukça, ithal demir cevheri talebini olumsuz etkileyeceği belirtildi.