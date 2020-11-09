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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %11,2 arttı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:01:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

8 Kasım tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %11,2 artarak 868,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve bu artış, yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda kaydedilen artış oranına kıyasla 0,4 puan daha fazla oldu.

Sadece Ekim ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı önceki aya kıyasla %1,66 düşüş ve yıllık %14,9 artışla 106,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında uzun süren Çin Ulusal Bayram tatilinin ardından demir cevheri fiyatları genel bir düşüşe geçti ve 26 Ekim tarihinde en düşük seviyesi olan 114$/mt seviyesinde yer aldı. Fiyatlar ayın sonlarında hafifçe artı ve 31 Ekim tarihinde 118$/mt CFR seviyesine yükseldi. Kış mevsimindeki üretim kısıtlamaları ve soğuk hava koşullarının cevher talebinin olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu yüzden de ithal demir cevheri fiyatlarının Kasım ayının sonlarında düşeceği düşünülüyor, fakat bazen ülkede çelik fiyatlarının güçlü seyretmesi sonucu fiyatların destek göreceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  hammaddeler  |  benzer haberler »


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