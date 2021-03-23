Çin’in çelik sektöründeki büyüme 2021-2025 döneminde zirveye ulaşacak

Salı, 23 Mart 2021 15:11:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Elektronik Bilgi Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme Kurumu’nun Malzeme Endüstrisi Araştırma Birimi Yöneticisi Xiao Jinsong, 18 Mart tarihinde Pekin’de gerçekleştirilen bir forumda, “Çelik, kimya, demir dışı metal ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere hammadde endüstrileri temel endüstrilerdir ve ülke ekonomisine önemli bir destek sağlamaktadır. Söz konusu endüstrilerin faaliyet geliri, 2019 yılında toplam sanayi gelirlerinin %31’ini oluşturmuştu. Ancak, hammadde endüstrilerinin gelirindeki büyüme 2021-2025 döneminde yavaşlayacak ve muhtemelen zirveye ulaşacak,” şeklinde konuştu.

Xiao’ya göre, Çin’de 22 çelik ürünü kategorisinden 17’si tamamıyla kendine yeterli olurken, Çin’in ham çelik üretimi dünyadaki toplam üretimin %53,3’ünü oluşturuyor. 2016-2020 döneminde Çin, eski teknolojili150 milyon mt çelik kapasitesini planlanan tarihinden iki yıl önce ortadan kaldırdı.

Xiao, önümüzdeki beş yılda Çin’in çelik sektörü endüstriyel kümelenmesinin daha da artacağını söyledi.

Çin, endüstrinin iyileştirilmesi ile çelik sektörünün geliştirilmesini destekleyecek ve örneğin Çin’in merkezinde bir çelik endüstrisi merkezi gibi, hammadde imalatına yönelik bir sanayi merkezi inşa edecek. Çin aynı zamanda, karbondioksit salımına yönelik araştırmalar yapacak ve bir zaman çizelgesi oluşturacak. Buna ek olarak, enerji tasarrufunu teşvik edecek ve karbon salımının azaltılmasına yönelik önlemler uygulayacak.