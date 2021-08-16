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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %9,2 arttı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 14:02:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %9,2 artış kaydetti.

Söz konusu artış, yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 2,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %14,4 arttı. Söz konusu artış, Ocak-Haziran döneminde kaydedilene kıyasla 1,5 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 35’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %5,3 ve %15,4 artış gösterdi. Bu artışlar, madencilik sektörü için yılın ilk altı ayına kıyasla 0,9 ve imalat sektörü için 1,7 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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