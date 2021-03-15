Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde %21,6 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:06:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, Corona salgınının etkili kontrolü ve son kullanıcılardan gelen talepteki artış sonucu yıllık bazda %21,6’lik artış kaydetti. Bu artış, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen artışa kıyasla 10,9 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda %35,1 artış gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde yıllık bazda %13,5’lik bir düşüş gözlenmişti. Aynı dönemde Çin'in 41 sanayi sektörünün 40’ında katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %17,5 ve %39,5 artış gösterdi ve bu artışlar Aralık ayına kıyasla 12,6 ve 31,8 puan daha yüksek oldu.

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