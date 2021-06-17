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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mayıs döneminde %13,4 arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 15:11:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %13,4 artış kaydetti.

Bu artış, yılın ilk dört ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %17,8 arttı. Bu artış, Ocak-Nisan döneminde kaydedilene kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 36’sında katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,4 ve %18,3 artış gösterdi. Bu artışlar, yılın ilk dört ayına kıyasla 1 ve 3,9 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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