Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %1,6 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 11:31:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %1,6 artış kaydetti. Söz konusu artış, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %10,1 arttı. Söz konusu artış, Ocak-Ekim döneminde kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 29’unda katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %5,1 ve %10,4 artış gösterdi. Bu artışlar, madencilik sektörü için yılın ilk on ayına kıyasla 0,3 puan daha hızlı ve imalat sektörü için 0,9 puan daha yavaş oldu.