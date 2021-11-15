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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ekim döneminde %3 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 10:34:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %3 artış kaydetti. Söz konusu artış, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %10,9 arttı. Söz konusu artış, Ocak-Eylül döneminde kaydedilene kıyasla 0,9 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 28’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %4,8 ve %11,3 artış gösterdi. Bu artışlar, madencilik sektörü için yılın ilk dokuz ayına kıyasla 0,1 puan ve imalat sektörü için 1,2 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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