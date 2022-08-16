Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %2,5 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %2,5 düşüş kaydederken, bu düşüş yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.
Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,5 artarken, yalnızca Temmuz ayında ise aylık %0,38 ve yıllık %3,8 artış gösterdi.
Mayıs ayında 41 sanayi sektörünün 25’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.
Yılın ilk yedi ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %9,3 ve %2,7 arttı.