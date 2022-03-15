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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde %2,9 düştü

Salı, 15 Mart 2022 10:17:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %2,9 düşüş kaydetti.

Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık %7,5 artarken, yalnızca Şubat ayında ise aylık %0,34 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 38’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %9,8 ve %7,3 artış kaydetti.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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