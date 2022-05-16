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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Nisan döneminde %2,9 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:09:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %2,9 düşüş kaydederken, bu düşüş yılın ilk üç ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4 artarken, yalnızca Nisan ayında ise aylık %7,08 düşüş gösterdi.

Nisan ayında 41 sanayi sektörünün 18’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

Yılın ilk dört ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %10,4 ve %3,2 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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