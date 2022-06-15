Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mayıs döneminde %2,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %2,8 düşüş kaydederken, bu düşüş yılın ilk dört ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.
Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,3 artarken, yalnızca Mayıs ayında ise aylık %0,7 artış gösterdi.
Mayıs ayında 41 sanayi sektörünün 25’inde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.
Yılın ilk beş ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %9,6 ve %2,6 arttı.
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