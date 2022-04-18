Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mart döneminde %2,4 düştü

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:57:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %2,4 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,5, yalnızca Mart ayında ise aylık %0,39 artış gösterdi.

Aynı dönemde, 41 sanayi sektörünün 37’sinde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Yılın ilk üç ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %10,7 ve %6,2 arttı.