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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %1 arttı

Perşembe, 15 Aralık 2022 10:44:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1 artış kaydederken, söz konusu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu dönemde toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,8 artarken, yalnızca Kasım ayında ise aylık %0,31 düşüş ve yıllık %2,2 artış gösterdi.

Kasım ayında 41 sanayi sektörünün 20’sinde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

Yılın ilk 11 ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,6 ve %3,3 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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