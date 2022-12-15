Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %1 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1 artış kaydederken, söz konusu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha hızlı oldu.
Söz konusu dönemde toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,8 artarken, yalnızca Kasım ayında ise aylık %0,31 düşüş ve yıllık %2,2 artış gösterdi.
Kasım ayında 41 sanayi sektörünün 20’sinde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.
Yılın ilk 11 ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,6 ve %3,3 arttı.