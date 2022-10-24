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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde %0,9 düştü

Pazartesi, 24 Ekim 2022 13:39:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %0,9 düşüş kaydederken, bu düşüş yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,9 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,9 artarken, yalnızca Eylül ayında ise aylık %0,84 ve yıllık %6,3 artış gösterdi.

Eylül ayında 41 sanayi sektörünün 32’sinde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

Yılın ilk dokuz ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %8,5 ve %3,2 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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