Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ekim döneminde %0,2 arttı

Salı, 15 Kasım 2022 11:41:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %0,2 artış kaydederken, yılın ilk dokuz ayında yıllık %0,9 düşüş görülmüştü.

Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4 artarken, yalnızca Ekim ayında ise aylık %0,33 ve yıllık %5 artış gösterdi.

Ekim ayında 41 sanayi sektörünün 26’sında katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

Yılın ilk on ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,9 ve %3,4 arttı.